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    القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صاروخ في بلدة شلومي بالجليل الأعلى ووقوع أضرار في المكان

    منذ 58 ثانية
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