السبت 27 رمضان 1445 ﻫ - 6 أبريل 2024
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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في الجيش: لا خوف من وقوع حادث أمني في منطقة شلومي بالجليل الغربي
منذ ساعة واحدة
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