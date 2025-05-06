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    القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أنهى إفادته في المحكمة وتوجّه للإشراف على عملية عسكرية جوية تستهدف اليمن

    منذ 45 دقيقة
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