الجمعة 3 شوال 1445 ﻫ - 12 أبريل 2024
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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد اليوم مشاورات مع وزير الدفاع وكبار قادة الأمن تحسبا لهجوم إيراني محتمل
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