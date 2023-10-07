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    القناة 12 العبرية: أنباء عن إخلاء قوات اليونيفيل مواقعها على الحدود بين لبنان وإسرائيل والجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى

    منذ 3 دقائق
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