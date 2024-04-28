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    القناة 12: نتنياهو بدأ عقد مشاورات مكثفة بعد مؤشرات على صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار

    منذ 46 دقيقة
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