الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445 ﻫ - 10 أكتوبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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القوات الإسرائيلية تطلق قنابل مضيئة فوق القطاع الغربي وتحليق طائرة استطلاع فوق بنت جبيل
منذ ساعتين
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