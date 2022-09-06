الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
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    القوات الإسرائيلية تطلق قنابل مضيئة فوق منطقة الوزاني الجنوبية

    منذ دقيقتين
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