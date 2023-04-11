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    القوات الاسرائيلية تطلق النار على فلسطيني قرب مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل

    منذ ساعتين
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