الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
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    القوات الجوية الأوكرانية: الدفاعات الجوية تدمر 41 من بين 48 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

    منذ 4 دقائق
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