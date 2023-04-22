السبت 2 شوال 1444 ﻫ - 22 أبريل 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
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القوات الروسية تعلن أنها سيطرت على مناطق جديدة في مدينة باخموت الأوكرانية
منذ ساعة واحدة
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