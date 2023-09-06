الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
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    القوى الأمنية اقتحمت منزل الصحافية مريم مجدولين بعد رفضها حذف المنشور التي تحدثت فيه عن رئيس المحكمة السنية الشرعية في بيروت كما مُنعت المحامية من الدخول وتم حذف المنشور

    منذ 37 دقيقة
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