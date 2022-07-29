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    *القوى الامنية في مرفأ بيروت تقوم بإبعاد الموظفين والمتواجدين في المرفأ وحوله بسبب خطر انهيار الاهراءات في أي لحظة*

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 29 - يوليو - 2022 12:06 مساءً
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