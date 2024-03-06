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    القيادة المركزية الأمريكية: انطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن نحو السفينة ترو كونفيدنس لدى عبورها خليج عدن

    منذ ساعة واحدة
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