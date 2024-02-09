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    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد 4 زوارق مفخخة للحوثيين و7 صواريخ مضادة للسفن في مناطق سيطرة الجماعة باليمن (بيان)

    منذ ساعتين
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