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    القيادة المركزية الأمريكية: تنفيذ 4 ضربات ضد 7 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين ومنصة إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن

    منذ 3 ساعات
    آخر تحديث: 22 - فبراير - 2024 6:48 صباحًا
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