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    القيادة المركزية الأمريكية: لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار لدى التحالف أو السفن التجارية

    منذ 3 ساعات
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