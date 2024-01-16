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    القيادة المركزية الأميركية: القوات الأميركية استهدفت ودمرت 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن تابعة للحوثيين في نحو الساعة 4:15 صباحًا بتوقيت صنعاء

    منذ ساعة واحدة
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