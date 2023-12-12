الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    القيادة المركزية الأميركية: صاروخ كروز أطلق من مناطق للحوثيين استهدف ناقلةً في باب المندب

    منذ 35 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      غزة تحت النار
      فيديو.. جندي إسرائيلي مصدوم لما فعلته قذائف القسام بمدرعة "النمر"!
      رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
      الجيش الإسرائيلي يدعو لتغيير الوضع الأمني على حدود لبنان.. واليونيفيل تحذر!
      مارك ريغيف، المستشار البارز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
      تصريح "صادم" لمستشار نتنياهو بشأن تجريد نازحي غزة من ملابسهم