الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022
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القيادة المركزية الأميركية: صواريخ استهدفت قوات التحالف في قاعدة القرية الخضراء شمال سوريا
منذ 10 دقائق
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