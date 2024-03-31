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    القيادة الوسطى الأمريكية: أسقطنا طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين صباح السبت فوق البحر الأحمر وعلى اليابسة

    منذ دقيقتين
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