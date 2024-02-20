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    القيادة الوسطى الأمريكية: قمنا بتحديد موقع قاذفة الصواريخ وتدميرها في مناطق سيطرة الحوثيين

    منذ ساعة واحدة
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