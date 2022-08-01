الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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    الكاتب مروان نجار لبرنامج "بدنا الحقيقة": لا أصدق ان الشعب اللبناني طائفي وحلف الاقليات "كذبة" ولا يوجد احد "أقلية"

    منذ ساعتين
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