الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
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    الكاظمي: الحرب كانت معلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها لأسباب انتخابية

    منذ ساعة واحدة
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