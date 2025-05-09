السبت 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 10 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الكرملين: روسيا تعرب عن امتنانها لواشنطن والرئيس ترامب على جهود التسوية في أوكرانيا وترحب بأي جهود أخرى

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
      صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!
      عناصر من حزب الله
      كي لا تتعرض أسلحته للقصف من قبل إسرائيل.. ما الخطوات التي يتبعها "حزب الله"؟
      الأسيرة السابقة في غزة ميا شيم
      صحيفة "معاريف": أسيرة إسرائيلية سابقة بغزة كانت "أكثر أماناً".. وهذا ما تم كشفه!