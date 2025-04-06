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    الكنائس المسيحية في اللاذقية وطرطوس بسوريا: ندين بشدة أي تعد يمس بوحدة الأراضي السورية ومحاولة تقسيمها ونرفض أي تجاهل وإلغاء من أصحاب الدعوات للمسيحيين كمشكل رئيسي لحاضر وماضي المنطقة

    منذ 11 ساعة
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