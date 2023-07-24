الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
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    الكنيست الإسرائيلي يبدأ التصويت بالقراءة الثالثة على مشروع قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا ومعارضون يخرجون من الجلسة احتجاجاً ويرفضون المشاركة بالتصويت

    منذ 13 دقيقة
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