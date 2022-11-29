الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
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    اللجان النيابية المشتركة تستكمل مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب

    منذ ساعتين
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