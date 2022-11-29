الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
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    اللجان النيابية المشتركة تعلق البحث بالبند ١٧ من المادة الثانية المتعلقة بالأموال الجديدة والنقاش بدأ بالبند الأخير من المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات اي تعريف "اللجنة"

    منذ 9 دقائق
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