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    اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا: لم نأمر بأي إخلاء في درنة ونؤكد أن الجثث لا تؤدي إلى خطر تفشي الأمراض

    منذ 3 دقائق
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