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    اللواء ابراهيم: في موضوع الباسبورات من اليوم وحتى شهر سنلغي المنصة وسيُصبح التقديم بشكل طبيعي وما سبّب الأزمة هو الطلب الكبير عليها والموضوع بات في نهايته وخلال شهر سنعود لما قبل المنصة

    منذ 55 دقيقة
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