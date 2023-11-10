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    اللواء ابراهيم لـ"الديار": ليس صحيحًا عدم وجود نفط في البلوك 9 وهناك دراسة للتربة أرسلت إلى الخارج ولم تصدر النتيجة بعد حتى يقال هناك غاز أو ليس هناك غاز كما أننا حتى الآن لم نصل إلى العمق المتفق عليه

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