الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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    اللواء ابراهيم من طرابلس: أزمة الجوازات "أزمة عمر" وبرمجنا إعطاء الجوازات وفق الأهمية وحصلنا على الاعتماد اللازم بعد جهد سنة وتأخير متعمد

    منذ 7 دقائق
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