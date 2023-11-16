الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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    المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن عن تصدير أول شحنة قدرها 600 ألف برميل من حقل إيروان النفطي عبر ميناء الزاوية

    منذ دقيقتين
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