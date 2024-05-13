الأثنين 5 ذو القعدة 1445 ﻫ - 13 مايو 2024 |
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    المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تفتح على ارتفاع مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم

    منذ ساعتين
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