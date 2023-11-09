الخميس 25 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 9 نوفمبر 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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المبعوث الأميركي الخاص ديفيد ساترفيلد: من الضروري ألا تقدم إيران أو حزب الله على أفعال استفزازية
منذ ساعة واحدة
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