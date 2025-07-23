الأربعاء 28 محرم 1447 ﻫ - 23 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    المبعوث الأميركي باراك: ما نقوم به في لبنان عملية متواصلة وليس حدثا

    منذ 4 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      المبعوث الأمريكي توم باراك
      الإطلالة الثالثة لباراك.. هل ستكون الأخيرة قبل الطوفان المتوقع؟
      جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
      ضابط إسرائيلي: حزب الله بات ضعيفاً وهناك بعض الجيوب الصغيرة يجب القضاء عليها
      المبعوث الأمريكي توم باراك
      باراك للمسؤولين اللبنانيين: دولتكم لم تلتزم بجدية بأي مخطط واضح حتى الساعة!