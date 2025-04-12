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    المبعوث الأميركي لأوكرانيا: بعد الحرب يمكن نشر قوات أوروبية وروسية يفصل بينها نهر دنيبرو

    منذ ساعتين
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