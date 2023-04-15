السبت 24 رمضان 1444 ﻫ - 15 أبريل 2023
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المبعوث الدولي إلى السودان يدعو إلى وقف فوري للقتال في السودان
منذ 46 دقيقة
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