السبت 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
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    المتحدثة باسم البيت الأبيض: طبيب الرئيس بايدن قال إن حالته تحسنت وإنه سيواصل العزل وفقا للمعايير

    منذ ساعة واحدة
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