الأحد 10 شوال 1444 ﻫ - 30 أبريل 2023
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المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: موسكو سترد بشدة على الاستيلاء على المدرسة في السفارة الروسية في بولندا
منذ ساعتين
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