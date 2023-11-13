الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 14 نوفمبر 2023 |
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    المتحدث العسكري الإسرائيلي: رصدنا عمليات إطلاق نار من لبنان على مواقع قواتنا قرب الحدود في منطقة المالكية

    منذ 4 ثواني
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