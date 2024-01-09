الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 9 يناير 2024 |
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    المتحدث العسكري الإسرائيلي: سنعمل بتصميم وإصرار ضد كل تهديد على الجبهة الشمالية

    منذ 4 دقائق
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