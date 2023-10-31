الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 31 أكتوبر 2023 |
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    المتحدث العسكري الإسرائيلي: لا تزال مواقعنا في الجبهة الشمالية تتعرض لهجمات وقمنا بالرد على مواقع حزب الله

    منذ دقيقة واحدة
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