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    المتحدث العسكري المصري: مقتل مهرب والقبض على 6 آخرين خلال تبادل لإطلاق النار جنوب منفذ العوجة الحدودي

    منذ ساعتين
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