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    المتحدث العسكري باسم أنصار الله: نفذنا هجمات على 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر خلال الساعات الـ72 الماضية

    منذ ساعة واحدة
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