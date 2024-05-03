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    المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن: نستهدف سفنا متجهة إلى موانئ إسرائيلية في أي منطقة نتمكن من الوصول إليها حتى البحر المتوسط

    منذ 32 دقيقة
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