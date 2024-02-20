الثلاثاء 10 شعبان 1445 ﻫ - 20 فبراير 2024
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أخبار لبنان
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سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على سفن حربية أمريكية معادية في البحرين الأحمر والعربي
منذ ساعة واحدة
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