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    المتحدث العسكري باسم الحوثيين: هاجمنا بصاروخ باليستي فرط صوتي ومسيرة أهدافا حيوية في حيفا ويافا

    منذ ساعتين
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