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    المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي: استهدفنا بصاروخ فلسطين 2 قاعدة سودت ميخا وبطاريات حيتس شرق أسدود

    منذ 9 دقائق
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